Atlético Clube do Mindelo escreve esta sexta-feira mais uma página na sua história

4/10/2019 16:02 - Modificado em 4/10/2019 16:02

Fundado na época 2012/13, por Adelino “Didi” Duarte, o Atlético Clube do Mindelo prepara-se para escrever esta sexta-feira, quando subir ao palco maior da Liga dos Campeões Africanos de Clubes, uma nova página na sua história, já recheada de títulos regionais e nacionais em masculinos e femininos.

A história do Atlético do Mindelo e que viria a revolucionar as estatísticas do andebol em São Vicente e Cabo Verde no geral, remonta ao verão de 2012 quando o conhecido treinador de andebol em São Vicente, Adelino “Didi” Duarte, deixou a equipa do Batuque Futebol Clube, depois de uma longa passagem por este clube e decidiu abraçar um novo projeto criando assim o Atlético Clube do Mindelo.

Sob a batuta do treinador “Didi”, de Joaquim Brito e do preparador físico Maurino Silva, nascia assim um novo clube que começou em masculinos logo da época 2014/15 a dar frutos com o primeiro título regional.

De lá para cá foi sempre a somar, com mais quatro títulos, perfazendo cinco regionais ganhos de forma consecutivas. Onde entra ainda na história o treinador Aquilino Fortes que tem a responsabilidade de orientar as duas equipas na prova maior de clubes de África.

Já o primeiro título na maior competição de Cabo Verde, chegaria, também, na época de estreia na competição, isto é, em 2014/15. Um ano para não esquecer neste clube mindelense. Daí foram mais dois títulos conquistadas nestas duas últimas edições da prova.

O clube prepara hoje para subir ao maior palco do Andebol a nível do Continente Africano, com o tónico de ser em Cabo Verde, uma dose extra de motivação, quando defrontar às 18:30 o Red Star da Costa do Marfim.

A equipa feminina entra amanhã em cena e tem no seu palmarés dois títulos de campeã regional, conquistados nas épocas 2016/17 e 2018/19 e 1 a nível nacional conquistado nesta última época.