Paulo Veiga garante chegada do primeiro barco da Cabo Verde Inter-Ilhas este mês

4/10/2019 15:14 - Modificado em 4/10/2019 15:15

Foto: Inforpress

O Secretário de Estado da Economia Marítima (SEEM), Paulo Veiga, contesta a posição dos deputados do PAICV e garante que ainda em Outubro vai chegar o primeiro navio da companhia Cabo Verde Inter-Ilhas.

Paulo Veiga fez esta afirmação à Televisão Pública, vincando que, como previsto no caderno de encargos, o primeiro navio da companhia Cabo Verde Inter-Ilhas, que desde 15 de agosto está a garantir as ligações marítimas domésticas, será uma realidade ainda este mês.

O Secretário de Estado, que reagia às declarações do deputado do PAICV João do Carmo, no sentido de que a CV Inter-Ilhas não irá trazer nenhum barco no decorrer deste mês, reiterou que a chegada dos navios obedece a um cronograma. A segunda embarcação, adiantou, chega até março de 2020 e entre agosto/setembro do mesmo ano, o terceiro navio.

O governante lembrou que desde 15 de Agosto há um novo sistema de transportes marítimos e com resultados assinaláveis.Paulo Veiga afirma ainda que Cabo Verde “está melhor servido” a nível dos transportes marítimos, com este sistema de concessão.