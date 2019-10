Boxe: Campeonato Regional de Boxe de São Vicente apoia lar de idosos da Ribeira Bote

A Associação Regional de Boxe de São Vicente realiza, nos dias 05 e 06 de Outubro, o 13º Campeonato Regional de Boxe, no polidesportivo Oeiras, que tem como finalidade angariar alimentos não perecíveis a favor do lar de idosos da Ribeira Bote.

De acordo com informações recolhidas os ingressos vão ser substituídos por apenas 1 kg de alimento não perecível e reverterão a favor do Lar de Idosos da Ribeira Bote, uma razão segundo a organização para apoiar os pugilistas que participam no certame.

Ao NN, o presidente da Associação Regional de Boxe de São Vicente, Valdo Reis, avança que a intenção nesta causa social, para além de ajudar os idosos da Ribeira Bote, passa por levar mais pessoas ao recinto desportivo, para verem a evolução que o Boxe sanvicentino tem tido ao longo dos últimos cinco anos.

“A nível nacional temos tido boas participações, mas que passam despercebidas aqui em São Vicente. Por isso, queremos mostrar às pessoas aquilo que temos vindo a fazer. E achamos que abraçando uma causa social, vamos ter uma grande adesão” salienta o líder da direção regional de boxe em São Vicente.

Com os olhos postos no próximo Campeonato Nacional de Boxe, ao todo vão participar nesta edição da prova 27 pugilistas nas categorias, Júnior feminino, Sénior feminino, Cadete masculino e Sénior masculino.

A competição terá início no sábado, 05, a partir das 18h00, sendo que no domingo os pugilistas entram no ringue a partir das 17h00.

Já a entrega dos donativos ao lar de idosos da Ribeira Bote, segundo Valdo Reis, será levada a cabo na segunda-feira, 07.