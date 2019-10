Número de emergência da Polícia Nacional em São Vicente sem funcionar durante uma noite

4/10/2019 00:59 - Modificado em 4/10/2019 00:59

A denúncia é de um agente da Polícia Nacional (PN), que pede anonimato e diz que esta não é a primeira vez que tal acontece. Segundo nos informou, por volta da meia-noite de segunda-feira o número 132, relativo a emergências, não funcionava, situação que se prolongou, levando a que até às 9 horas de segunda o serviço ainda não estava em funcionamento.

NN sabe que os telefones estavam avariados e como tal, até de manhã, a população ficou sem “apoio” da polícia. Estranha-se que a PN não tenha um sistema de emergência para o caso de um blakout do sistema de comunicações.

Se houver uma uma situação de emergência, nem o cidadão consegue comunicá-la nem a polícia consegue tomar conhecimento devido a avaria do equipamento.

“Já é ruim estar numa situação de perigo/emergência, imagine então, juntando a isso, ligar para o serviço de emergência e não conseguir solicitar a polícia para responder a uma ocorrência”.

Apesar desta denúncia, não foi possível constatar no terreno o que esteve na base desta falha nas comunicações. No entanto, apesar disso, garante que é sempre bom estar munido de bons equipamentos para dar uma melhor resposta à população, quando solicitado. “Isto se conseguirem falar com o operador de serviço”.

O Notícias do Norte tentou o contacto com o comandante da PN, por telefone e mensagem, mas não consegui obter resposta. Pelo que tentaremos trazer a sua reação, se isso for possível.