Nuno Lopes: “Quero fazer uma boa época, subir de divisão com o Inter e daí veremos o que o futuro reserva”

4/10/2019 00:01 - Modificado em 4/10/2019 00:01

Nesta entrevista concedida ao NN, o jogador Nuno Lopes, ex-Farense, de 21 anos, que está a ter um bom início de época ao serviço do Inter Bratislava, clube da segunda divisão da Eslováquia, fala da adaptação, dos objetivos da época, o sonho de chegar à Liga dos Campeões Europeus e a seleção nacional cabo-verdiana.

Notícia do Norte- Como tem corrido o processo de adaptação e como explica o bom arranque de época que está tendo?

Nuno Lopes- A primeira fase da época está correndo bem, apesar de ter iniciado com uma lesão. Mas de resto estou bem. Sinto bem e tudo está a correr bem. Só a adaptação que foi diferente, mas isso é lógico, porque vim para um país com língua e cultura diferentes. Mas já estou melhorando nestes aspetos pois faz parte do processo todo.

NN- Foi há pouco tempo a tua estreia em jogos oficiais e já com boas exibições. Como tens sentido a tua progressão no clube?

NL- Fizemos até agora 7 jogos e eu só consegui jogar 3 jogos, porque estava a recuperar de uma lesão. Fui feliz em fazer dois golos e duas assistências em duas partidas. No primeiro jogo estive em campo apenas 30 minutos, mas nos dois últimos fui titular e pude ajudar a equipa.

NN- Estabeleceste uma marca de números de golos que queres atingir até ao final da época?

NL- Marcar golos depende de muitos fatores. Mas quero fazer uma boa época e subir de divisão com o Inter e daí veremos o que o futuro reserva.

NN- Quais são os objetivos individuais e coletivos que tens traçado para esta época ao serviço do Inter?

NL- O Inter é um clube que tem uma grande história e sempre jogou na divisão principal, só que devido a questões financeiras desceram de divisão. Este ano o objetivo passa por subir de divisão. Estamos no primeiro lugar e só perdemos um jogo. Quero marcar golos, mas acima de tudo ser sempre útil para os meus colegas.

NN- Em termos de futuro qual o teu maior sonho?

NL- Sonho jogar na Liga dos Campeões Europeus e farei de tudo para que este sonho se realize.

NN- O sonho de muitos jogadores cabo-verdianos passa por representar o seu país. Nutres este sonho também?

NL- Penso que todos os atletas cabo-verdianos sonham representarem o nosso país. Para mim seria uma grande honra ser convocado e representar Cabo Verde num torneio internacional. Por isso, farei tudo o que estiver ao meu alcance para que um dia este sonho se torne realidade.

Recorda-se que Nuno Lopes, ingressou esta época no Trencin da primeira divisão eslovaca, proveniente do Farense de Fonte Filipe, mas está cedido ao Inter Bratislava até ao final da presente época futebolística.

O Inter é o atual líder da segunda divisão joga eslovaca onde lidera a prova com 24 pontos, mais dois que o segundo classificado o D.Luzna.