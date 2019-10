“Ta Due”: Elida Almeida em dueto com Roberta Campos

3/10/2019 16:24 - Modificado em 3/10/2019 16:24

O videoclipe do single de Elida Almeida será exibido pela primeira vez durante o programa Bem-Vindos da RTP África.

Aos 25 anos Elida Almeida já é considerada uma das principais artistas de Cabo Verde. A cantora, que tem um concerto em Lisboa no próximo dia 12, vai lançar nesta sexta-feira, 4 de outubro, seu novo single “Ta Due”.

O videoclipe do tema será exibido pela primeira vez no programa Bem-Vindos, da RTP África, durante uma entrevista de Elida a Nádia Silva, apresentadora do programa.

O novo single de Elida Almeida conta com a participação da cantora brasileira Roberta Campos. A cabo-verdiana conheceu Roberta durante um concerto realizado em São Paulo, no Brasil, e, com a amizade desenvolvida, surgiu a oportunidade de trabalharem juntas.

Todos os anos passam pelo Bem-Vindos mais de 2.000 convidados e 600 atuações musicais e são exibidas mais de 200 reportagens dos principais eventos africanos, inclusive no centro da europa (Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha e França), onde se encontram grandes comunidades dos PALOP.

O Bem-Vindos está no ar desde 2012, chega a 50 milhões de espectadores, distribuídos pelos PALOP, Portugal e comunidades luso-africanas espalhadas pelo mundo, e tem mais de 220.000 seguidores no Facebook.