Ataque em esquadra de Paris: Quatro polícias mortos, além de atacante

3/10/2019 13:46 - Modificado em 3/10/2019 13:46

O ataque com arma branca a uma esquadra de polícia no centro de Paris resultou em, pelo menos, quatro mortos, além do agressor. As vítimas mortais são três homens e uma mulher.

Um homem munido de uma arma branca foi esta quinta-feira abatido dentro de uma esquadra de polícia, no centro histórico de Paris, depois de ter atacado os agentes no local e provocado, pelo menos, quatro mortos, três homens e uma mulher.

De acordo com o Le Parisien, vários agentes de autoridade ficaram feridos com gravidade, motivo pelo qual o número de vítimas mortais foi revisto de um para quatro (sem incluir o atacante).

O autor, abatido a tiro por um agente no local, era surdo-mudo e era um funcionário civil da prefeitura de polícia há cerca de 20 anos. Não tinha antecedentes criminais. Segundo a France-Presse, os investigadores exploram a pista de um conflito pessoal.

Não são conhecidas para já as motivações do ataque. O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, está no local, assim como o ministro do Interior, Christophe Castañer. É esperado que o presidente, Emmanuel Macron, também marque presença.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança, estando nesta altura encerrada a estação de metro Cité, na linha quatro.

Segundo a BFM TV, o ataque ocorreu cerca das 13:00 locais (12:00 em Lisboa). A esquadra situa-se perto da Catedral de Notre Dame.

A prefeitura de polícia de Paris situa-se no centro histórico da capital francesa, perto da Catedral de Notre Dame e em frente do Palácio de Justiça.

Por Notícias ao Minuto