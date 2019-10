Sport Clube Ribeira Bote organiza torneio quadrangular para assinalar o 42º aniversário com homenagem a “Chalana”

3/10/2019 00:19 - Modificado em 3/10/2019 00:19

Fundado a 04 de Outubro de 1977, o Sport Clube Ribeira Bote, prepara-se para assinalar o seu 42º aniversário com um leque de atividades desenvolvidas pela direcção do clube, entre as quais destacam-se o torneio quadrangular de veteranos e séniores masculinos, a serem realizados nos dias 05 e 06 de Outubro, no campo Bitim e no Estádio Municipal Adérito Sena, voltados também para homenagem ao antigo internacional cabo-verdiano “Chalana”.

Este ano, para assinalar o aniversário, conforme o seu presidente Aricson Ramos, o clube quis dar uma dinâmica diferente ao torneio, com convites feitos também para clubes fora da ilha de São Vicente, como são os casos do Desportivo da Praia em veteranos e a União Desportiva de Santo Crucifixo de Santo Antão, vencedora da Taça de Cabo Verde.

Para além do Ribeira Bote, equipa aniversariante, participam no torneio sénior as formações do SC Farense, que segundo o dirigente foi convidada na sequência do segundo lugar histórico que conseguiu na época passada em São Vicente, Santo Crucifixo e o atual campeão regional e nacional, Mindelense.

Já em veteranos, juntam-se ao Ribeira Bote, o Desportivo da Praia, Amigos de Chalana e Desportivo de Monte Sossego.

Este ano o aniversário do clube marca a homenagem ao ex-internacional cabo-verdiano Olavo Guilherme “Chalana” falecido a 13 de Março de 2017, que segundo o presidente do clube, é merecida, devido a “grande contribuição” que sempre deu ao clube e a zona em geral.

“Chalana foi um ícone. Aprendi muito com ele. Dedicou a sua vida ao clube, por isso a direcção entendeu que seria a altura ideal para prestar-lhe esta homenagem e que não poderia vir em melhor tempo que no nosso aniversário” avança o líder do clube da Ribeira Bote.

De realçar que “Chalana”, como era conhecido, brilhou na década de 80 na famosa equipa do Ribeira Bote e teve passagens ainda pelo Desportivo da Praia, onde fez grande furor. Representou ainda a seleção nacional em 1987 na Taça Amílcar Cabral em Conacri.

Com um ano à frente do clube, o presidente refere ainda que o objetivo passa este ano, por brindar o clube e a zona com uma subida de divisão. “O objetivo é subir de divisão. Vamos cumprir agora a segunda época na segunda divisão, mas o Ribeira Bote é uma equipa histórica em São Vicente e o seu patamar é estar na primeira divisão” sublinha Aricson.

Para além do torneio quadrangular, já foi realizado um torneio sub-20 e está previsto ainda uma competição de Boxe. Já a nível social o clube já realizou algumas actividades voltadas para a comunidade.

Quadro de jogos Séniores- Estádio Municipal Adérito Sena:

Sábado, 05: 14h-Ribeira Bote x Santo Crucifixo 16h- Mindelense x Farense

Domingo, 06: 14h- Ribeira Bote x Farense 16h- Mindelense x Santo Crucifixo

Quadro de jogos de Veteranos- Campo Bitim:

Sábado, 05: 10h- Amigos de Chalana x Desportivo Monte Sossego 11:30-Ribeira Bote x Desportivo da Praia

Domingo, 06: 10h-Desportivo Monte Sossego x Desportivo Praia 11:30-Ribeira Bote x Amigos de Chalana.