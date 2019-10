Petição para instaurar “Dia Nacional de Combate ao Uso Abusivo do Álcool”

3/10/2019 00:12 - Modificado em 3/10/2019 00:12

A Comissão da Campanha de Prevenção do Uso Abusivo do Álcool “Menos Álcool, Mais Vida” entregará, oficialmente, à Assembleia Nacional, a Petição para a Institucionalização do Dia Nacional de Combate ao Uso Abusivo do Álcool – 01 de Julho e proclamou o próximo ano como o da mobilização nacional de prevenção do alcoolismo.

De acordo com a Comissão da Campanha de Prevenção do Uso Abusivo do Álcool, estão no processo de recolha de assinaturas para propor à Assembleia Nacional a institucionalização do “Dia Nacional de Luta Contra o Uso Abusivo do Álcool”, a 01 de julho, dia do lançamento público da campanha “Menos Álcool, Mais Vida”.

A campanha “Menos Álcool, Mais Vida” é uma iniciativa do Presidente da República de Cabo Verde – e parceiros – com vista a diminuir, de forma significativa, este mal que está a afetar as pessoas, as famílias, a sociedade, a saúde e a economia cabo-verdiana.

Para a coordenação da campanha “Menos Álcool, Mais Vida”, o dia nacional é simbólico, mas importante para a vida dos cabo-verdianos, tal como quando se instituiu o 05 de julho como Dia da Independência ou o 13 de janeiro como Dia de Liberdade e Democracia.

Instituir um ano de luta pela prevenção e combate ao alcoolismo é mais uma referência simbólica para a sociedade cabo-verdiana, para a necessidade desta luta que é de todos e, sobretudo, que é uma luta permanente, e é uma corrida de longo fôlego, uma verdadeira maratona, refere Jorge Carlos Fonseca.

Bebidas alcoólicas são drogas legalizadas e seu consumo recreativo é bem aceite socialmente e incentivado em publicidades.

Quando o consumo de álcool leva ao alcoolismo

Para ser considerada uma doença, é preciso associar três ou mais fatores associados à ingestão de álcool, como o aumento da tolerância a bebidas alcoólicas, ou seja, a necessidade de ingerir cada vez mais doses antes de se sentir embriagado, crises de abstinência ou desconfortos quando não está sob efeito da substância, descontrole, isto é, beber mais do que se predispôs antes de começar e ainda passar dias seguidos pensando em beber, bebendo ou se recuperando dos efeitos do álcool, entre outros como faltar a compromissos ou negligenciar tarefas.

E ainda beber mesmo em situações que coloquem a si próprio ou a terceiros em risco, como antes de dirigir.