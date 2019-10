Feira Internacional de Cabo Verde 2019 acontece de 13 a 16 de novembro com 174 stand

2/10/2019 23:20 - Modificado em 2/10/2019 23:20

A 23ª edição da FIC – Feira Internacional de Cabo Verde, a maior plataforma de negócios do país, acontece de 13 a 16 de Novembro próximo, na ilha de São Vicente, sob o lema “Cabo Verde, uma economia de circulação no atlântico médio”.

A praticamente um mês da sua inauguração, os stands disponíveis para a edição 2019 da FIC já estão completamente esgotados (174), o que vinca a crescente procura desta feira enquanto mercado privilegiado para prospectar o mercado nacional bem como as perspectivas de internacionalização a partir de Cabo Verde.

Em comunicado, o Presidente do Conselho de Administração da FIC garante que este é um espaço pensado exclusivamente para os nossos parceiros, exportadores, importadores, revendedores, distribuidores e prestadores de serviços de e para o país, com o propósito de promover negócios, transferência de conhecimento, parcerias empresariais e networking.

Gil Costa diz que para além da natural mostra de produtos e serviços e dos encontros B2B, decorrerão simultaneamente à Feira um programa de actividades paralelas, compreendendo side events e palestras centrais, com apresentações técnicas e painéis de debates, objetivando promover oportunidades de negócios, perceber as tendências, bem como os desafios de se fazer negócios em Cabo Verde, país localizado às portas do mundo, e mais recentemente, membro da Zona Continental de Livre Comércio Africano (AFCFTA), simplesmente, o maior mercado do mundo.

“E é este o contexto que justifica a presença de distintas empresas e instituições nacionais e estrangeiras neste evento, dos mais variados sectores, sendo certo que neste momento já existe confirmação de presença de participantes da China, Portugal, Espanha, Brasil, Alemanha, Itália, Senegal, de entre outras nacionalidades”.

Para a edição 2019, inovamos na comunicação e teremos um aplicativo (app) baseado na realidade aumentada, onde os expositores poderão dar a conhecer os seus produtos e serviços com antecedência e os visitantes pesquisar e seleccionar os stands das empresas que pretendem visitar em primeiro lugar, conforme o seu interesse, preferência, e ou potencial de negócio.

A abertura oficial da FIC 2019 está agendada para às 17:00 do dia 13 de Novembro, uma quarta-feira, no pavilhão da FIC, S.A na Laginha – Mindelo, e será presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.