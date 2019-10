Andebol: Televisão Pública transmite jogos das equipas cabo-verdianas no Campeonato Africano de Clubes Campeões

2/10/2019 23:16 - Modificado em 2/10/2019 23:16

A Rádio Televisão de Cabo Verde (RTC) garantiu as transmissões dos jogos das equipas cabo-verdianas na fase de grupos da competição, segundo revela a Direcção Geral dos Desportos (DGD), na sua página oficial.

De acordo com a DGD, a informação é avançada por fontes envolvidas no processo, pelo que a transmissão de jogos relacionadas com a fase das eliminatórias dependerá, sobretudo, da eventual passagem de pelo menos uma das equipas nacionais, sendo essas o Atlético do Mindelo (masculino e feminino na qualidade de campeões nacionais) e do Desportivo da Praia (masculino, vice-campeão nacional).

De recordar que os jogos começam na sexta-feira, 04 de Outubro, e os cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora poderão acompanhar as partidas entre o Desportivo vs Zamalek (Egipto), actual campeão africano, com início previsto às 14h00 e Atlético vs Red Star (CIV) às 18h00.

A cerimónia de abertura está marcada para as 17h00, porém, para a parte da manhã estão agendadas mais duas partidas desta jornada inaugural, às 10h00 e às 12h00.