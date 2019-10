Câmara Municipal oferece aos idosos dos lares da Ribeira Bote e Campinho um dia especial alusivo ao dia Mundial do Idoso

2/10/2019 23:09 - Modificado em 2/10/2019 23:09

Foto: CMSV – facebook

A Câmara Municipal de São Vicente (CMSV) proporcionou, ontem, aos idosos dos lares da Ribeira Bote e do Campinho, alusivo ao Dia Internacional do Idoso, um dia diferente no Hotel Foya Branca com diversas actividades de lazer.

De acordo com a edilidade mindelense a iniciativa contou com a participação de 19 idosos, sete dos quais do lar da Ribeira Bote e doze do de Campinho que, durante o dia, conviveram num ambiente de “muita descontracção e alegria”.

Conforme adianta a mesma fonte, a iniciativa foi realizada pelo pelouro da Acção Social da Câmara Municipal, com o intuito de proporcionar bem-estar a esta camada que “muito deu, na sua época produtiva”, para o desenvolvimento da ilha de São Vicente.

A edilidade garante ainda, que durante este mês serão realizadas várias actividades para comemorar o mês do Idoso.