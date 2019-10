Atlético do Mindelo procura uma boa prestação na Liga dos Clubes Campeões Africanos

2/10/2019 01:29 - Modificado em 2/10/2019 01:29

O Atlético Clube do Mindelo concluiu nesta terça-feira, no Pavilhão Oeiras em Mindelo, a sua preparação antes da partida, esta quarta-feira, rumo a capital do país, onde disputará de 04 a 13 de Outubro, a prova máxima de clubes no continente africano. Treinador e atletas de ambas as equipas (masculina e feminina) estão confiantes em fazer uma boa prestação, mas também adquirir o máximo possível de experiência.

O estado anímico reinante no seio das duas equipas é bastante positivo e ansiosos para pisar o grande palco da prova e medir forças com os melhores do continente africano.

É nesse sentido que Aquilino Fortes, treinador das duas formações, avança que as equipas têm trabalhado com vista a preparar da melhor forma possível a participação na prova, apontando que a nível técnico-táctico tudo já está preparado. “O mais difícil foi encontrar apoios e neste momento já estamos mais preparados. Acho que o Atlético já está preparado para tentar fazer uma boa prestação na Liga dos Campeões” realça o técnico.

As maiores dificuldades, de acordo com Aquilino Fortes, estão na falta de conhecimento sobre os adversários, que são equipas profissionais, mas que a equipa tem trabalhado com as informações que dispõe, com o intuito de estar a altura das exigências e fazer bons jogos. “Se conseguirmos fazer bons jogos, equilibrados, dar ao público um bom espetáculo e levar os jogos até ao fim sempre em disputa pelo resultado, penso que para nós já será satisfatório. Se conseguirmos vitórias e seguirmos para a fase seguinte será melhor ainda” salienta.

Com a permissão da Confederação Africana de Andebol, o Atlético pôde reforçar as suas duas equipas. Uma oportunidade que segundo Aquilino foi aproveitada para colmatar algumas posições que apresentavam mais “carências”, no sentido de conferir às duas equipas maior equilíbrio em todos os sectores.

O treinador assegura que tanto a equipa feminina como a masculina recebeu reforços, com proveniências de Santiago Sul e da Boa Vista. No caso da equipa feminina, que apresentava um plantel mais curto, foi necessário reforçar com mais uma guarda-redes e duas jogadoras de campo. Já em masculinos, o técnico recrutou apenas dois jogadores.

“Não temos nenhuma pressão e responsabilidade máxima. Estamos lá para representar Cabo Verde que, como é óbvio, é sempre uma grande responsabilidade. Acho que dentro das nossas limitações e realidade, passa por fazer bons jogos e demonstrar a qualidade do nosso andebol e quiçá ganhar alguns jogos” finalizou o treinador.

Por sua vez, o jogador Fred, que está em vias de viajar para Portugal, onde já tem à sua espera um contrato e que está apenas à espera do visto para seguir viagem, vai ainda a tempo de representar a sua equipa nesta competição e promete dar tudo em campo.

“O objetivo é ir jogo a jogo. Praticamente não temos conhecimento de nenhuma das equipas. Apesar de esta ser a nossa primeira participação, vamos para dar o nosso melhor. O pessoal está motivado e com garra. Esperamos fazer uma boa prestação” vinca o jogador que é tido como um dos melhores a atuar no país.

Para este atleta, o objetivo passa por tentar sempre vencer os jogos, independentemente do adversário. “Vamos lutar para tentarmos passar a primeira fase. Será jogo a jogo, com os pés bem assentes no chão” reitera.

Já em femininos, um dos reforços da equipa, Jeorgeana Carvalho, proveniente do ABC da Praia, expressou toda a sua felicidade por ser convidada para representar o Atlético na competição e quer retribuir a confiança depositada com bons jogos. “Estou feliz por representar o Atlético e participar na Liga dos Campeões que é o sonho de todas as atletas do nosso país. Prometo dar tudo dentro do campo para ajudar o Atlético”, realça a jogadora, acrescentando que o processo de adaptação foi rápido e que está bem integrada no grupo.

No primeiro jogo da prova em masculinos o Atlético enfrentará na sexta-feira, 04, o Red Stars da Costa do Marfim, às 18:00. Quanto à equipa feminina, entra em campo apenas no sábado, para defrontar às 16:00 o ABO Sport.