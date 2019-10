Governo anuncia venda de um lote de ações da CV Airlines a emigrantes

Em mais uma etapa do processo de privatização da Companhia de Bandeira, o Governo colocou à venda, até 17 de Dezembro, as ações destinadas aos imigrantes e que podem ser adquiridas junto de qualquer banco comercial do país.

Depois do parceiro estratégico e trabalhadores, agora são os emigrantes a trem acesso a um lote de ações da Cabo Verde Airlines, sendo que a operação agora anunciada pelo Governo visa a venda de 74.650 ações ordinárias, escriturais e nominativas, que representam 7.465% do Capital Social da transportadora aérea nacional.

Relembra-se que no passado mês de março, data da privatização da Companhia de bandeira, o Governo vendeu 51% das ações ao parceiro estratégico, a Loftleidir Icelandic EHF, que detém a Lofleidir Cabo Verde.