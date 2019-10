Futebol: Época desportiva em São Vicente arranca a 12 de Outubro

2/10/2019 00:02 - Modificado em 2/10/2019 00:02

A época desportiva futebolística em São Vicente arranca a 12 de Outubro, com a disputa da Supertaça entre o CS Mindelense e os Falcões do Norte. Uma decisão saída da Assembleia de Clubes, realizada na noite de terça-feira, no Centro de Estágio da FCF em Mindelo e organizada pela Associação Regional de Futebol.

Por não inviabilização da maioria dos clubes presentes na sessão, como de resto sucedeu na época passada, a Supertaça será a primeira prova a ser disputada, a 12 de Outubro, e coloca frente a frente o Mindelense, campeão regional e detentor da Taça de São Vicente época 2018/19, e os Falcões do Norte, na qualidade de finalista vencido da Taça de São Vicente.

Em virtude das alterações na proposta apresentada pela ARFSV, após a realização da Supertaça dar-se-á o pontapé de saída do Torneio Abertura, arrancando este a 19 de Outubro. A prova será disputada pelas oito formações do primeiro escalão, no sistema de todos contra todos a uma volta, com a última jornada prevista para o fim-de-semana 30/31 de Novembro.

O campeonato regional, por sua vez, será disputada entre 07 de Dezembro e 29 de Março de 2020, envolvendo os mesmos clubes, a duas voltas, totalizando 14 jornadas.

O calendário de competições da ARFSV, comos sempre, abre espaço ainda para a disputa da Taça de São Vicente, que envolve os clubes da 1ª e 2ª divisão, e tem a 1ª eliminatória marcada para o dia 18 de Janeiro e a final para o dia 04 de Abril, sendo o jogo que fecha a época em séniores masculinos.

O presidente da Associação Regional, César Lima, em declarações ao NN, não se mostrou preocupada pelo facto deste ser o segundo ano consecutivo que a maioria dos clubes chumbam a proposta apresentada pela ARFSV. “Nós queríamos dar ao troféu [Supertaça] mais dignidade, mas os clubes quiseram que seguíssemos o regulamento e assim foi feito” vincou.

Por parte da direcção da ARSV, Lima garante que já está tudo preparado para o arranque da nova época desportiva que abriu oficialmente em Cabo Verde nesta terça-feira e que todas as programações foram feitas atempadamente.

Nesta senda, o líder da ARFSV espera mais uma boa época desportiva, dentro da normalidade. “O campeonato tem sido bem disputado e esperamos que esta época seja na mesma linha. Temos o campeão de Cabo Verde aqui e estamos convictos de que todas as equipas vão dignificar a sua presença nas provas e que ganhe o fair-play” concluiu.