Supertaça de Cabo Verde entre CS Mindelense e Santo Crucifixo agendado para finais de Novembro

1/10/2019 01:22 - Modificado em 1/10/2019 01:22

A 3ª edição da Supertaça de Cabo Verde, que opõe o Clube Sportivo Mindelense e o Santo Crucifixo, está marcada para 30 de Novembro no estádio Municipal do Porto Novo, em Santo Antão, prova promovida pela Federação Cabo-verdiana de Futebol.

O Mindelense entra nesta corrida na qualidade de campeão de Cabo Verde, ao passo que o Santo Crucifixo jogará enquanto formação vencedora da Taça de Cabo Verde.

Conforme informações recolhidas pelo NN junto de algumas fontes, a partida está calendarizada para 30 de Novembro em Porto Novo, e afigura-se como a primeira competição da Federação Cabo-Verdiana Futebol para nova época desportiva.

As duas equipas defrontaram-se na época passada por uma vez, curiosamente para a Taça de Cabo Verde, onde o Santo Crucifixo na qualidade de equipa visitada, em jogo disputado no estádio Municipal João Serra, em Ponta do Sol, venceu por 1-0 a turma sanvicentina.