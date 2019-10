Nigeriano apanhado com droga no Sal fica em prisão preventiva

1/10/2019 01:17 - Modificado em 1/10/2019 01:17

O cidadão nigeriano detido no domingo, no Aeroporto do Sal, proveniente de Fortaleza, Brasil, com várias cápsulas de cocaína no estômago ficou em prisão preventiva após ser ouvido esta segunda-feira no Tribunal do Sal.

O homem, de 49 anos de idade, como noticiado por este online, foi detido em flagrante delito, ao desembarcar no aeroporto do Sal, com cerca de quilo e meio de cocaína transportada em 104 bolotas no organismo.

A droga que tinha como destino a cidade de Santa Maria, foi expelida no Hospital do Sal, para onde foi encaminhado o cidadão. Ainda na posse do cidadão nigeriano a PJ encontrou 500 dólares, 20 euros e 11 mil escudos cabo-verdianos.

O homem de 49 anos foi ouvido esta segunda-feira, 30, no Tribunal do Sal, sendo-lhe decretado a prisão preventiva.