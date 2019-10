Associação Académica do Mindelo anuncia reforços para época 2019/20

1/10/2019 01:13 - Modificado em 1/10/2019 01:13

A Associação Académica do Mindelo, um dos clubes mais antigos de Cabo Verde, já prepara a nova época desportiva e, através da sua página do Facebook, vai fazendo a apresentação dos novos jogadores que irão compor o plantel às ordens do treinador português Carlos Machado.

O 4º classificado do campeonato regional de época passada, procura este ano atingir os lugares cimeiros da tabela classificativa, que dão acesso ao campeonato de Cabo Verde, lembrando que São Vicente tem direito a duas vagas, uma vez que Mindelense é o detentor do título nacional.

O clube tem apetrechado as suas fileiras com alguns jogadores já experientes no que toca aos campeonatos regionais de São Vicente, e também alguns atletas de outras proveniências, principalmente de Santo Antão e São Nicolau. Até ao momento destaca-se como nome maior nos reforços o avançado internacional cabo-verdiano, Rambé.

Aos poucos o clube vai apresentando todas as caras que vão dar forma ao grupo de trabalho, sob o comando técnico do português Carlos Machado, sendo que até ao momento o clube já apresentou 10 jogadores.

São eles; Rambé avançado internacional cabo-verdiano, Danielson Gomes ex-Sport Clube Atlético de São Nicolau, Tubá ex-jogador do Mindelense, Nattcha e Romário Gomes ex-jogadores do Ponta d´Pom, Anderson Gomes “Cavol”, ex-jogador das escolas do Batuque FC, Elian Silva defesa central ex-jogador do Ajat SN de São Nicolau, Di Maldini ex-jogador do Mindelense, Ricardo Fortes lateral direito e Kelton Andrade, ex-jogador do Amarante.

Conforme informações recolhidas junto a direção do clube, o plantel continuará a receber reforços, por isso está ainda sem uma data a apresentação aos adeptos e sócios do plantel para a época 2019/20 que arranca em Outubro.