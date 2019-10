Primeira Etapa do Nacional de Surf e Bodyboard com 40 inscritos

A primeira etapa do Campeonato Nacional de Surf e Bodyboard, acontece de 04 a 13 de Outubro em Tarrafal de Santiago, conta com 40 inscritos, sendo que 3 dos quais viajam de São Vicente.

Na vertente de Surf, vão concorrer nesta primeira etapa 20 surfistas. Numa lista que é dominada pela presença de 11 surfistas tarrafalenses, sendo que São Vicente será representado apenas por Augusto Duarte. A ilha do Sal conta a participação de 5 surfistas, com destaques para os atuais campeões nacionais, Robertney Barros e Kabungo. Destaque também para a presença de Josh Angulo, lendário campeão do mundo de windsurf. Boa Vista com 2 surfistas e Praia 1, fecham a lista do nacional de surf.

Já em Bodyboard, também lutarão pelo pódio 20 bodyboarders, com destaque pela forte presença salense. Com 11 representações, a ilha do Sal leva larga vantagem em termos de inscritos, seguindo-se São Vicente e Tarrafal ambos com 3 e Praia com dois bodyboarders.

São Vicente será representado nesta prova pelos bodyboarders, Jason Mascarenhas, Augusto Duarte e Eldon Isidoro.

De acordo com a Direção Geral dos Desportos, a competição contará com a presença de elementos do júri, assim como o diretor de provas internacionais. Destaque a estreia, nesta prova, de equipamentos de ponta para auxiliar o júri na avaliação das performances dos atletas.

A segunda etapa do nacional, conforme a mesma fonte deverá ocorrer em Dezembro, em Ponta Preta, ilha do Sal, estando a sua realização ainda dependente dos patrocínios. A primeira etapa já está garantida dentro do contrato-programa acordado entre o MD/DGD.

Surf:

Paulo Varela (Tarrafal), Kalu Oliveira ( Asbp- Praia), Edmilson Tavares (Tarrafal), Aldemiro da Graça (Boavista), Robertney Barros (Sal), Willian Gomes (Sal), Edson Borges (Tarrafal), Kevin (Tarrafal), Gil Vicente Garcia ( Sal), Ronaldo Rocha (Boavista), Jair da Cruz (Tarrafal), José Antônio (Tarrafal), Ailton Semedo (Tarrafal), Domingos Tavares ( Tarrafal), Adilson Silva ( Tarrafal), Constantino Mendes Teixeira (Tarrafal), João José Oliveira (Tarrafal), Augusto Duarte (São Vicente), Noha Angulo (Sal) e Josh Angulo (Sal).

Bodyboard:

Jason Mascarenhas (skibosurf sv), Leandro Cabral (Sal), Klisman Duarte (Sal), Telmo doa Reis (Sal), Ramiro Andrade ( Sal), Ricardo Gomes (Sal), Josias de Carvalho (Sal), João de Miranda (Sal), Leonardo Évora (Sal), Elton do Rosário (Sal), Yuri Lopes (sal), Edmilson Andrade Jesus (Tarrafal), Edivar Mascarenhas ( Praia), Adilson Silva ( Tarrafal), Augusto Duarte (São Vicente), Anilton Vaz ( Praia) José Antônio Gomes da Silva (Tarrafal), Eldon Isidoro (São Vicente), Rivaldo Gomes ( Sal), Raphael Modesto (Praia).