Zé Luís e Hildeberto Tavares são as novidades na convocatória de Rui Águas

1/10/2019 00:31 - Modificado em 1/10/2019 00:31

O seleccionador nacional Rui Águas, tendo em vista os jogos particulares frente ao Togo e Benin, a serem realizados em França, no decorrer deste mês, divulgou uma lista composta por 26 jogadores, com destaques para o regresso de Zé Luís e da chamada pela primeira vez de Hildeberto Tavares, jogador dos quadros do Vitória de Setúbal.

Numa lista recheada de novidades e já pensando no futuro da nossa selecão, Rui Águas, apresentou uma lista com vários jovens, dando um sinal claro de que a renovação que há muito tem sido falada, aos poucos vai ganhando forma.

Ora, na lista de 26 convocados, para os dois jogos de caracter amigável, voltados para os embates oficiais agendados para Novembro próximo a contar para a qualificação para o CAN 2021, os nomes de Zé Luís e Hildeberto Tavares sobressaem nesta lista.

O avançado do Futebol Clube do Porto que está a ter um excelente início de época, foi um dos temas abordados recentemente pelo seleccionador num exclusivo ao NN, onde o treinador expressou total abertura em chamar de novo o jogador que tem no registo o primeiro golo apontado no Estádio Nacional, na Cidade da Praia.

Desta lista sobressai, também, Hildeberto Tavares, jogador de 23 anos que atualmente milita no Vitória de Setúbal, ele que já pertenceu aos quadros do Sport Lisboa e Benfica. De realçar que, o jogador teve um processo difícil em torno da sua carreira onde enfrentou vários problemas, tendo mesmo ponderado o abandono da careira profissional, mas que agora está as portas da selecção cabo-verdiana.

OS “Tubarões Azuis” nos dois encontros particulares em solo francês, enfrentarão primeiramente a 10 de Outubro o Togo, sendo que a digressão a França terminará a 13 do mesmo mês, quando Cabo Verde medir forças com o Benin.

Eis a lista completa dos convocados:

Guarda-redes- Vozinha (AEL Limassol, Chipre), Elber (Feynoord, Holanda) e Mário Évora (Recreio Desportivo de Águeda, Portugal).

Defesas-Tiago Almeida (Académico de Viseu, Portugal), Rodny Cabral (Politehnica Lasi, Polónia), Elso Brito (Go Ahead Eagles, Holanda), Stopira (Paok Salonica, Grécia), Carlos Ponck (Basaksehir, Turquia) Romário Carvalho (1º Dezembro, Portugal) e Roberto Lopes (Bohemian Football Club, Irlanda).

Médios- Jeffrey Fortes (Excelsior, Holanda), Hélder Tavares (Altay S.K, Turquia) Bruno Leite (Haugesund, Noruega) Kenny Rocha (Nancy, França), e Platiny (Pol Lasi, Roménia), Kelvin Medina (Acadêmico de Viseu – Portugal), Hildeberto (Vitoria de Setúbal – Portugal); Ryan Mendes (Al Sharjah – Emirados Árabes Unidos); Vagner Dias (Nancy – França); Heldon Ramos (Al Tawoon – Arabia Saudita) e Lisandro Semedo (OFI Creta – Grécia).

Avançados- Júlio Tavares (Dijon, França), Ricardo Gomes (Al Sharjah, Emirados Árabes Unidos), Djaniny (Al-Ahli, Arábia Saudita) e Zé Luís (Futebol Clube do Porto, Portugal).