UFOA: Cabo Verde goleado por 4 a 1 pela Costa do Marfim

1/10/2019 00:12 - Modificado em 1/10/2019 00:12

Foto: FCF

A selecção cabo-verdiana de residentes, entrou da pior forma possível na Taça UFOA, ao ser goleada por 4-1, na noite desta segunda-feira, em Theies, arredores de Dakar, no Senegal, pela sua congénere da Costa do Marfim. Alex minimizou os estragos ao apontar o tento de Cabo Verde.

Inglória a entrada de Cabo Verde nesta prova consagrada às selecções de jogadores residentes da África Ocidental. Depois da edição de 2017, a selecção voltou a escorregar na primeira eliminatória, ante a uma selecção poderosíssima como é a Costa do Marfim, a selecção voltou a não ter argumentos para ultrapassar as adversidades.

A Costa do Marfim começou a desenhar o resultado do jogo bem cedo, por intermédio de Magbi. O mesmo jogador, passados 19 minutos após o primeiro golo voltou a bater o guarda-redes, Ken. Dois golos na primeira parte que abalou a defensiva cabo-verdiana que logo no reatar do segundo tempo, viria a sofrer o terceiro golo através de Doumbia.

Cabo Verde ainda reduziu, aos 60 minutos, por Alex Fernandes. Um golo que de certa forma colocou os “Tubarões Azuis” a disputar a partida com outra atitude, mas os costa-marfinense deram a machadada final no marcador aos 90+2 por conta de Doumbia, que voltava assim a fazer o gosto ao pé.

A selecção de residentes entra assim a perder na prova, amealhando mais uma derrota desde que a selecção foi formada em 2017. De resto, Cabo Verde conseguiu o seu segundo golo, visto que até ao momento a selecção por uma única vez tinha marcado um golo num jogo oficial.

Cabo Verde volta a entrar em campo, no dia 05 de Outubro para defrontar a Nigéria que saiu derrotada pelo Togo.