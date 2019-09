Sal: Cidadão nigeriano detido na posse de droga no aeroporto Amílcar Cabral

30/09/2019 13:43 - Modificado em 30/09/2019 13:43

Foi detido neste fim-de-semana, no Aeroporto Amílcar Cabral, na ilha do Sal, um cidadão nigeriano, de 49 anos, que transportava mais de 100 cápsulas de cocaína no estômago, num voo proveniente de Fortaleza-Brasil.

Segundo a RCV, este foi detido no aeroporto Amílcar Cabral, na ilha do Sal, na posse de 1kg e 615 gramas de cocaína, colocadas em mais de 100 cápsulas no estômago.

As cápsulas contendo a droga foram expelidas no Hospital do Sal, para onde foi encaminhado o cidadão. A droga tinha como destino a cidade de Santa Maria.

O detido já foi presente ao Tribunal da ilha do Sal.