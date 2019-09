Xadrez: Cabo Verde consegue quarto lugar no Campeonato Africano de sub-16

A Seleção Nacional de Xadrez de sub-16, que esteve a competir em São Tome e Príncipe, no Campeonato Africano, terminou a sua prestação, conseguindo a quarta posição. Destaque para Jacira Almeida que conseguiu a medalha de ouro categoria individual.

Os xadrezistas nacionais (Humberto Landim, Márcio Santos, Jason Lopes, Jacira Almeida e Divânia Spínola) conseguiram alcançar o quarto lugar do torneio, em igualdade pontual com o Gabão, terceiro classificado, numa prova que foi conquistada pelas selecções A e C do país anfitrião.

A xadrezista Jacira Almeida, de apenas 11 anos, conseguiu a medalha de ouro no quarto tabuleiro, um feio inédito, pois esta foi a primeira vez que Cabo Verde conseguiu um primeiro lugar numa prova internacional. Jacira conseguiu alcançar 4 vitórias em 5 partidas.