Olavo Correia optimista quanto a aprovação do Estatuto do Investidor Imigrante

30/09/2019 00:11 - Modificado em 30/09/2019 00:12

O Vice primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, aquando da apresentação do Fórum de Investimento que se realiza esta segunda-feira e terça-feira em Boston, Estados Unidos da América, afirmou que o Governo está empenhado e optimista quanto a aprovação ainda este ano do Estatuto do Investidor Imigrante.

O objectivo do Governo em realizar o Fórum em solo americano será, segundo Olavo Correia, com o objectivo de ir à procura de investidores que possam ajudar a materializar o plano estratégico de desenvolvimento sustentável, nas áreas prioritárias do turismo, transportes aéreos e marítimos, sistema financeiro industrial e comercial e novas tecnologias.

Mais do que as remessas, o Governo quer, segundo o ministro, aproveitar todo o conhecimento acumulado dos imigrantes, com o objectivo de inovar e introduzir novos elementos do ponto de vista da pessoa na diáspora no processo de desenvolvimento de Cabo Verde.

“A inovação tem a ver com a captação das competências da nossa diáspora nos mais diversos domínios. Na saúde, na gestão, nos transportes, construção civil e no sistema financeiro. Nós temos que ter instrumentos para captar estes activos, e colocá-los ao serviço de Cabo Verde” assegurou Olavo Correia.

Segundo o ministro, um desses instrumentos é o Estatuto do Investidor Imigrante, que deverá entrar em vigor ainda este ano, com a sua aprovação na globalidade.

“Penso que este ano temos que aprovar esta lei e ela não terá dificuldades em ser aprovada. Ela já foi aprovada na generalidade e vai agora para a especialidade, para discussão e depois para aprovação na globalidade” referiu o ministro das Finanças, garantindo que pelo que pelas informações que tem, pensa que será fácil a sua aprovação.

A abertura do Fórum de Investimento, que contará com a presença de cerca de 250 participantes, será presidida pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que já se encontra em Boston.