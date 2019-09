Futebol de Praia: Selecionadora nacional chama 10 jogadoras para o Mundial

29/09/2019 23:47 - Modificado em 29/09/2019 23:47

Foto: FCF

As 10 jogadoras escolhidas por Nita Nédio, arrancaram neste domingo, no areal de Santa Maria na ilha do Sal, o estágio de preparação para a primeira participação numa fase final de um campeonato do mundo de futebol de praia, a realizar-se de 11 a 16 de Outubro no Qatar.

Para a primeira participação de sempre da selecção feminina no Mundial de Futebol de Praia, a equipa técnica orientada por Nita Nédio e Hélder, chamou 10 atletas, sendo elas: Vanda Graça, Carolyn Tomar, Rosângela Lima, Jocilene Martins, Ruth Duarte, Simónica Duarte, Keila Delgado, Kelissa Fortes e as guarda-redes Melany Fortes e Jacinta Rodrigues.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), durante o estágio, que se realiza até 07 de Outubro, a selecção irá efectuar dois treinos diários e tem ainda agendado dois jogos amigáveis.

Cabo Verde que integra o Grupo A, iniciará o percurso na prova a 11 de Outubro diante do Brasil, para no dia 13 defrontar, em jogo para a segunda jornada, a Espanha e no último jogo da fase de grupos mede forças com o México.

A selecção cabo-verdiana recorde-se, é a única representante africana na prova, depois de um Junho último ter conquistado a medalha de Ouro nos Jogos Africanos de Praia, realizados na ilha do Sal.