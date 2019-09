Presidenciais: Jorge Santos mais um provável candidato

29/09/2019 23:18 - Modificado em 29/09/2019 23:18

Depois de José Maria Neves ter inventado a “caboverdura” de “provável candidato à presidência da república”, eis que Jorge Santos lhe segue os passos anunciando também a “sua provável candidatura”.

O Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, anunciou a possibilidade de vir a candidatar-se à presidência da República em 2021.

“Tenho dito que esta possibilidade existe e é uma possibilidade forte, mas a organização de uma candidatura presidencial depende de vários factores. Em primeiro lugar o factor interno porque nós temos um sistema, a nossa constituição da República define as condições em que um cidadão pode apresentar-se como candidato à presidência da República”.

Em declaração exclusiva ao jornal Santo Antão News, Jorge Santos diz-se pressionado por vários quadrantes de várias ilhas do país e da diáspora, com o intuito de lançar a sua candidatura.

“As pressões são muitas, mas a seu tempo pronunciar-me-ei mais objectivamente sobre uma possível candidatura à presidência da Republica”, adianta.

O Presidente da Assembleia Nacional avança que vai aguardar os ciclos eleitorais, com as Eleições Autárquicas que acontecem em 2020, o mesmo em 2021 com as Eleições Legislativas, para que então tome uma decisão definida e concreta no que toca às presidências.

Mas deixa saber que por agora a “prioridade é terminar o mandato como deputado e como Presidente da Assembleia Nacional”.