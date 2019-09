Estrada Mindelo-Baía alvo de melhorias na zona do Lameirão

29/09/2019 23:03 - Modificado em 29/09/2019 23:03

A estrada que liga Mindelo à Baía das Gatas está a receber obras com a introdução de quebra-molas, uma das medidas tomadas pelo Pelouro do Património da edilidade mindelense, no sentido de trazer maior segurança aos moradores da zona de Lameirão.

As referidas obras de reparação, recorda-se, foram avançados ao NN em Agosto, pelo Vereador Rodrigo Martins, tendo na altura afirmado que a edilidade tinha entrado em contacto com alguns moradores da localidade e que juntamente com o Instituto de Estradas iriam ser feitas melhorias na referida estrada.

Neste sentido, este online constatou que as obras e melhorias, com a colocação de quebra-molas arrancaram este sábado, 28, com vista a redução da velocidade, apesar da estrada já ter sinalização vertical quanto ao limite de velocidade.

Reparações que caíram de bom grado no seio dos moradores locais, sendo um dos pontos mais solicitado aquando da inauguração da asfaltagem da estrada.

De salientar que a estrada Mindelo-Baía das Gatas, cujas obras de requalificação e asfaltagem arrancaram em finais de 2018 e foram asfaltados 11 quilómetros- mais três quilómetros de acesso à Salamansa, num investimento de mais de 300 mil contos, foi inaugurada no passado mês de Junho.