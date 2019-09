Janito Carvalho divulga lista dos 21 escolhidos para “operação” Senegal com Tiago Fonseca, Suba e Henry a serem os preteridos

27/09/2019 16:57 - Modificado em 27/09/2019 16:57

Depois de onze dias de estágio de preparação para o Torneio UFOA, o staff técnico da seleção nacional, liderado por Janito Carvalho, escolheu os 21 convocados para a competição. Conforme a FCF, Tiago Fonseca, Suba e Henry não acompanham a seleção ao Senegal, que tem confronto marcado com a Costa do Marfim na próxima segunda-feira, 30.

A seleção nacional começou a treinar no dia 16 de Setembro, com treinos bi diários na cidade da Praia e a equipa técnica teve a sua disposição 24 jogadores. Como o torneio limita a inscrição de 21 atletas, após o último treino, realizado na cidade da Praia, o staff técnico optou por deixar de fora os médios Tiago Fonseca, Katriel ‘Suba’ Morais e o avançado Henry Morais.

Assim sendo, segundo a FCF seguem viagem, na madrugada deste sábado, para o Senegal os seguintes jogadores:

Guarda-Redes

Keven ‘Ken’ Sousa; Orlando ‘Oblak’ Monteiro e Kelvi Lopes

Defesas

Panduru Lopes; Jair ‘Jacknik’ Garcia; Gielson Borges; Admar Almeida; Kelvin ‘Jack’ Pires; Paulo ‘Madjer’ Horta e Ericles ‘Ricky’ Correia

Médios

Narcelino ‘Tchubasco’ da Costa; Edverse ‘Fifa’ Lopes; Misael ‘Rony’ Tavares; Osvaldo ‘Emerson’ Martins; Nuno Rocha e Dário Monteiro

Avançados

Erikson ‘Latche’ Soares; Vanderley ‘Gogol’ Rosário; Aires ‘Alex’ Fernandes; Amarilson ‘Xolote’ Monteiro e Hernani ‘Pibip’ Cardoso.

Cabo Verde joga no dia 30 de Setembro frente a Costa do Marfim no Estádio Last Dior, na cidade Thies.