Convocadas da seleção feminina de Futebol de Praia conhecidas este fim-de-semana

27/09/2019 15:11 - Modificado em 27/09/2019 16:44

A Seleção Nacional de Futebol de Praia começa na próxima segunda-feira, 30, na ilha do Sal, um estágio de preparação para o campeonato do mundo, sendo que as convocadas para o Mundial de Futebol de Praia, que se realiza de 11 a 16 de Outubro em Doha, Qatar, deverão ser conhecidas este fim-de-semana.

Cabo Verde arranca a preparação para o Campeonato do Mundo, na ilha do Sal, uma semana antes da partida para a Ásia, com os trabalhos a serem realizados no areal de Santa Maria, onde em Junho último qualificou-se para a sua inédita participação no Mundial da modalidade, no qual defronta as congéneres de Espanha, do Brasil e do México, na fase de grupos.

Cabo Verde está no grupo A do mundial de futebol de praia. O primeiro jogo da equipa nacional é frente ao Brasil, no dia 11 de Outubro. Dois dias depois, no dia 13, as cabo-verdianas voltam a jogar, neste caso com a Espanha. A última partida da fase de grupos é no dia 14, com o México.