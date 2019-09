Maratona de Spinning para recolha de donativos para os mais carenciados

27/09/2019 00:03 - Modificado em 27/09/2019 00:03

O Gorh Ginásio de Chã de Alecrim, em parceria dos demais ginásios da ilha de São Vicente, realiza, esta sexta-feira, 27 Setembro, uma atividade desportiva beneficente para ajudar a quem mais necessita.

Dez equipas, com dez elementos cada, irá recolher o máximo de donativos possíveis. “O objetivo, angariar a máxima quantidade possível de roupas, materiais escolares, brinquedos e alimentações para idosos e crianças em situação desfavorável”.

De acordo com Ivone Mendes, o projeto intitulado de «SPINNING MARATHON SOLIDÁRIO» trata-se de uma maratona beneficente de “spinning” de 4 a 5 horas, a acontecer em Mindelo, no parque de estacionamento da Avenida Marginal, ao lado da Gare marítima do Porto Grande.

Todos os donativos angariados serão distribuídos ainda este fim-de-semana para as instituições que cuidam de idosos e crianças necessitadas e para as pessoas portadoras de deficiências que os impossibilite de trabalhar e que dependem dos outros para viverem.

Por outro lado, explica a mesma fonte, pretende-se contribuir com um evento de saúde e bem-estar para a agenda de Mindelo, uma cidade que cada vez mais se afirma como espaço de conexão, conhecimento, cultura e lazer. “E, ainda, vamos de encontro ao objetivo do Governo que, através do Programa Nacional de Atividade Física “Mexi Mexê”, pretende incutir nos cidadãos o hábito de praticar ginástica de forma assídua”.

A proposta é assinada por Ivone Mendes, da IM Coaching & Training, uma instrutora de fitness e dança, coreógrafa, professora e personal trainer, com larga experiência de mais de 20 anos, na Holanda e Cabo Verde, em orientar pessoas para uma vida de saúde e bem-estar.

O evento conta com a parceria da Câmara Municipal de S. Vicente, ENAPOR, Ministério do Desporto, Polícia Nacional, Cruz Vermelha e todos os ginásios de São Vicente.