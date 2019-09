Santo Antão: Autarca do Porto Novo dá garantia de dois barcos a operar na linha Porto Novo/São Vicente até Novembro

O presidente da Câmara do Porto Novo, Aníbal Fonseca, disse ter a garantia da empresa Cabo Verde Inter-ilhas (CVI) que entre Outubro e Novembro, dois navios estarão a operar na linha Porto Novo/São Vicente.

A partir de Agosto, com a concessão dos transportes inter-ilhas à CVI, apenas um navio passou a assegurar o transporte de cargas e passageiros nessa linha, a mais movimentada do arquipélago, que, segundo o edil do Porto Novo, pode passar, ainda este ano, a ter dois barcos.

A garantia, segundo Aníbal Fonseca, que é citado pela Agência Cabo-verdiana de Notícias, foi dada pela nova operadora, numa altura em que persistem as reclamações dos santantonenses sobre a necessidade de mais um barco a operar no percurso Porto Novo/São Vicente, mesmo estado o ferryboat Inter-ilhas a efectuar três ligações/dia.

A mesma fonte assegurou que foi descartada a possibilidade de o navio Sotavento ser colocada na rota.

Como constatado pelo NN, o navio Sotavento, que se encontrava ancorado no Porto Grande, isto após reparações efetuadas nos estaleiros navais, encontra-se neste momento no porto de São Nicolau.