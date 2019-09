Cabo Verde realiza dois jogos particulares em outubro

26/09/2019 14:57 - Modificado em 26/09/2019 14:57

A seleção cabo-verdiana de futebol irá realizar, na França, no próximo mês de Outubro, dois jogos amigáveis de preparação para os próximos jogos oficiais a contar para a fase de qualificação da CAN 2021.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), os dois jogos disputam-se em Marselha, França, nos dias 10 e 13 de Outubro e os adversários serão o Togo e o Benin. O estágio terá início no dia 06 de Outubro, nessa região francesa e termina no dia 14.

“Para além do objetivo desportivo, estes jogos da Seleção Nacional em França, também se enquadram na política de aproximação dos “Tubarões Azuis” à comunidade cabo-verdiana no exterior, neste caso, a comunidade residente em França, e, em particular na região de Marselha” avança a FCF.

O selecionador nacional, Rui Águas, anunciará, no próximo dia 29 de Setembro, nas plataformas da FCF, a lista de convocados para os jogos da Seleção Nacional A.

De recordar que o último teste amigável do combinado nacional, remonta a 02 de Junho de 2018, frente a Argélia, aquando do regresso de Rui Águas ao cargo de selecionador os “Tubarões Azuis”, tendo a seleção nacional vencido, em Argel, por 3-2.