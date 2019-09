Zé Luís regressa à seleção nacional

O avançado internacional cabo-verdiano Zé Luís, jogador do FC Porto, está de regresso à seleção de Cabo Verde, depois de dois anos afastado das convocatórias do “Tubarões Azuis”.

A notícia é avançada pela Antena1, que diz que o ponta-de-lança “vai regressar à seleção de Cabo Verde, depois de muito tempo afastado”.

De acordo com a mesma fonte, o ponta-de-lança vai ser convocado para o próximo jogo da seleção de Cabo Verde e acrescenta que Jovane Cabral, avançado do Sporting, é outro alvo da FCF.

O regresso de Zé Luís pode acontecer já nos dois jogos amigáveis agendados para outubro, no dia 10 frente ao Togo e no dia 13 com o Benin, ambos em Marselha (França).

De realçar que, num exclusivo ao NN, o selecionador nacional Rui Águas, deixou as portas abertas para as chamadas destes dois jogadores que militam no principal campeonato português de futebol.

A fazer um grande início de época em Portugal, Zé Luís, que foi galardoado com o prémio de melhor avançado do mês de agosto na Liga portuguesa, já leva 6 golos marcados no campeonato, sendo um dos melhores marcadores a par de Pizzi jogador do Benfica.

Zé Luís soma 17 internacionalizações pela seleção nacional e há dois anos que não faz parte das convocatórias dos Tubarões Azuis, tendo sido chamado pela última vez em Junho de 2017.