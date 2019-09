Criança morre afogada na banheira enquanto pais foram às compras

25/09/2019 16:28 - Modificado em 25/09/2019 16:28

O casal do Minnesota está acusado de homicídio por negligência.

Um casal do Minnesota, EUA, terá de enfrentar um processo judicial em que é acusado de morte por afogamento. Em causa está o facto de imagens de videovigilância terem mostrado o casal a fazer compras durante duas horas enquanto os filhos ficaram sozinhos em casa.

Sabina Pierre Louis, de 25 anos, e Eddy Louis, de 54, explicaram às autoridades que o filho de 21 meses, Asher Pierre Louis, se tinha afogado na banheira enquanto estes estavam na garagem do apartamento em Bloomington, uma cidade da região Sul do estado americano de Indiana.

Mas a história viria a ser desmentida pela polícia, que pelas imagens conseguiu provar que o casal foi a uma mercearia e ao Walmart local, um supermercado, deixando os três filhos menores sozinhos em casa.

Confrontado com as acusações do Gabinete do Procurador do Condado de Hennepin, explica o New York Post, o casal admitiu que saiu para ir às compras, mas alegou que presumiu que as crianças tinham ficado a dormir durante a sua ausência.

Mas não. Quando chegaram a casa, perceberam que o menino de quatro anos estava na casa de banho com o irmão de 21 meses morto na banheira. A menina de nove anos também estava em casa, mas essa sim ainda dormia.

O menino foi levado para o Hospital Fairview Southdale pelos pais, assim que o encontraram submerso, mas não foi possível reverter a situação e o óbito foi declarado.

Os pais foram então acusados do crime de homicídio por negligência.

Por Notícias ao Minuto