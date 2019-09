Morna Jazz inaugura largo Isaura Gomes no próximo fim-de-semana

25/09/2019 00:59 - Modificado em 25/09/2019 00:59

A sétima edição do Festival “Morna Jazz”, que aconteceu nos dias 23 e 24 e que homenageou Isaura Gomes, prepara para o próximo fim-de-semana a inauguração do largo Isaura Gomes, em Ribeira Bote.

Adiado por motivos logísticos, conforme Manu Cabral, membro da organização, o ato acontece no dia 28, no encerramento da 7ª edição do Festival de música “Morna Jazz”, dia em que acontece também o Morna Jazz Catxupa Fest, com a entrega dos troféus aos vencedores das competições. E, possivelmente, em outubro, a inauguração de uma creche nas dependências da Casa da Criança, sob a gestão da organização, que vai receber crianças de 01 a 03 anos.

“Trabalhamos em diversas causas com mais de 2.000 pessoas”, refere, afirmando que a associação realiza diversas actividades e sem muitos meios financeiros, mas tudo tem decorrido de forma satisfatória, garante Manu Cabral.

“Morna Jazz trabalha em causas sociais durante o ano todo”, explica este responsável, que informou ainda que a partir de agora, a feira de artesanato que funciona na Praça Padre Filipe, chama-se agora, Feira de Artesanato Mestre Joy Soares, em homenagem a este artesão da zona de Ribeira Bote.

