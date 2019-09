José Gonçalves representa Cabo Verde na 40ª Sessão da Assembleia Geral da ICAO

25/09/2019 00:47 - Modificado em 25/09/2019 00:47

O Ministro do Turismo e Transportes e Ministro da Economia Marítima, José Gonçalves, irá juntamente com uma delegação cabo-verdiana representar o Governo de Cabo Verde, na 40.ª Sessão da Assembleia da Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO, sigla em inglês) que decorre em Montreal (Quebec), de 24 de setembro a 4 de outubro.

Vão estar presentes, em representação dos 191 estados-membros da ICAO, mais de mil delegados, incluindo Ministros, diplomatas e altos responsáveis da Indústria aeronáutica, dos transportes aéreos e infra-estruturas, bem como representantes das finanças, da economia e do turismo.

No decorrer deste evento serão debatidas várias questões relacionadas com a aviação civil, nomeadamente na forma como os Estados-membros e os agentes aeronáuticos irão gerir a problemática do ruído das aeronaves e a qualidade do ar e local, a aviação internacional e o câmbio climático, o plano de compensação e redução de carbono para a aviação internacional (CORSIA).

O Ministro do Turismo e Transportes e Ministro da Economia Marítima irá intervir no dia 25, na Assembleia Geral da ICAO, onde vai comunicar os avanços conseguidos pelo país durante os últimos três anos, a nível de aviação civil e outros ganhos do sistema de aviação civil nacional, nomeadamente ao sistema de supervisão existente em Cabo Verde, e os resultados do país nomeadamente na ICVM, com a elevação da implementação efectiva (EI) em quase 15%, passando o Estado de Cabo Verde a estar no top 5 a nível africano.

Na agenda de José Gonçalves consta encontros particulares com o Presidente do Conselho da ICAO e com ministros dos transportes e de turismo de vários países presentes na Assembleia Geral e com os quais Cabo Verde mantém ou procura relações de cooperação.

Enquanto líder da implementação da Declaração e Plano de Ação de Santa Maria, o Ministro vai liderar encontros de trabalho com alguns potenciais financiadores da implementação da Declaração do Sal, juntamente com a Nigéria, país que preside o Grupo Africano na ICAO.