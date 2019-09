Xadrez: Cabo Verde soma uma vitória e uma derrota no torneio zonal de equipas sub-16 “Youth Teams Championship 2019”

25/09/2019 00:30 - Modificado em 25/09/2019 00:30

Os xadrezistas cabo-verdianos que participam no torneio zonal de xadrez de equipas sub-16 intitulado “Youth Teams Championship 2019”, que se realiza no Palácio dos Congressos em São Tomé e Príncipe, somam até então uma vitória frente aos Camarões e uma derrota com a sua congénere de São Tomé e Príncipe.

A prestação de Cabo Verde que participa até 28 deste mês neste torneio internacional iniciou-se da melhor forma possível. No domingo, 22, os xadrezistas Márcio Santos, Jason Lopes, Divânia Spínola e Jacira Almeida levaram a melhor sobre os seus oponentes dos Camarões vencendo no cômputo geral por 4-0.

Já na segunda-feira, a equipa cabo-verdiana não teve discernimento frente ao misto da casa, perdendo por 4-0. Com este resultado Cabo Verde soma a sua primeira derrota na competição.

Nesta terça-feira, os xadrezistas cabo-verdianos tiveram a sua folga, voltando nesta quarta-feira à competição.

A equipa cabo-verdiana é composta pelos atletas Jason Lopes (S. Vicente), Márcio Santos (S. Nicolau), Jacira Almeida (Praia), Divânia Spínola e Humberto Landim (ambos do Sal).

A comitiva é chefiada pelo presidente da FCX, onde integram ainda o MI Mariano Ortega, Director Técnico e Treinador da equipa nacional.