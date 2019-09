Orlando Delgado : “Situação do ano agrícola começa a ficar preocupante porque ainda não choveu o suficiente”

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, de Santo Antão, Orlando Delgado, afirmou que se fez uma “ideia errada”, de que Santo Antão tenha chovido, ressalvando que a pluviometria “foi nula”, e por isso algumas localidades já têm o seu cultivo de milho “praticamente perdidas”.

Depois de algumas notícias veiculadas pela imprensa nacional, dando conta de que Santo Antão tinha chovido, o edil da Ribeira Grande, veio desmentir tais afirmações à Rádio Pública e esclareceu que não é verdade e que já existe uma situação de “stresse” caso não venha a chover nos próximos dias.

Orlando Delgado, afirmou que já não é somente a questão relacionada com a agricultura que já está a afetar a todos, mas também a falta de água para o abastecimento público e também para a rega em algumas localidades já começa a escassear.

“Nós temos localidades onde a Câmara Municipal, já tem dificuldade em disponibilizar água para as próprias famílias e por isso tem havido uma racionalização de água, de três em três dias, ou quatro em quatro dias. Uma situação de que facto implica que as instituições possam se sentar a mesa e discutir com alguma urgência, porque de facto ainda não choveu a nível de Santo Antão, e a situação começa a ficar muito preocupante nalgumas localidades” ressalvou o edil ribeira-grandense, apontando os casos do Vale da Garça, Figueiras, Ribeira Alta, Ribeirão, João Afonso e outras zonas, onde a pluviometria foi nula

Para a mesma fonte é preciso que se comece a pensar num plano de urgência que seguisse o mesmo figurino do plano de mitigação da seca dos últimos dois anos, levado a cabo pelo Governo.

“Felizmente, o Governo, nestes dois últimos anos, pôs de pé um programa de apoio de três grandes pilares, quer em termos de mobilização de água, geração de emprego, e também de apoio a criação de gado e isso permitiu de facto mitigar as dificuldades que nós tivemos ao longo destes dois anos e estou convencido que este ano o Governo irá fazer o mesmo” constatou Orlando Delgado, reforçando que em algumas localidades as plantações de milho já estão praticamente perdidas.