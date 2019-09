Presidente do CS Mindelense aponta ganhos com assinatura de protocolos com instituições

24/09/2019 23:51 - Modificado em 24/09/2019 23:51

O Clube Sportivo Mindelense, após dois anos sem patrocinadores, assinou recentemente dois protocolos de parceira. Um com a CV Móvel e outro com a Electra. A propósito disso, o presidente do clube da “Rua de Praia” fala da importância da assinatura destes protocolos que vão dar uma almofada de “grande estabilidade” e diz que outros clubes da ilha precisam seguir este caminho, para o bem do futebol sanvicentino.

O presidente do clube, Daniel Jesus, assegura que a assinatura dos protocolos vieram ajudar o trabalho que é feito e, segundo o mesmo, um suporte considerável na gestão porque o Mindelense é um clube com muitas exigências e tem necessidades de equilibrar o seu orçamento anual. Com isso espera retribuir a confiança depositada.

O presidente garante que o futebol sanvicentino precisa destes protocolos, apontando que se trata de uma base para se chegar a outros rumos. “Sem apoios do tipo não conseguimos concretizar os nossos projetos. Peço a todos os clubes e organizações desportivas que façam o seu trabalho, porque se o fizerem e bem, acabam por conseguir chegar a bom porto” reiterou o presidente do Clube Sportivo Mindelense.