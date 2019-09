A FNEDU – Federação Nacional dos Estudantes e do Desporto Universitário, veio para ficar!

24/09/2019 23:35 - Modificado em 24/09/2019 23:38

A FNEDU foi criada no dia 17 de novembro em Assembleia Geral das Associações de Estudantes Universitários de Cabo Verde, na Biblioteca Nacional, Cidade da Praia, sendo esta a recentragem da extinta FAEUCV – Federação das Associações de Estudantes Universitários de Cabo Verde.

Fomos eleitos unanimemente com a propósito de nos dois anos subsequente, estruturar a Federação e impulsionar o associativismo para outros patamares, organizar e dinamizar o desporto universitário nacional, dando início a um processo que prevemos se desembocará numa forte participação de Cabo Verde nos jogos mundiais universitários em 2021.

Somos uma ONG que goza de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, independente de qualquer força política, organização religiosa ou outra e como valores assumimos, respeitar e promover, autonomamente, os princípios da liberdade, da democracia, da equidade, da justiça, do humanismo e a qualidade académica no seio das associações federadas.

Assim como o nome já indica somos uma Federação com dupla missão, conferida pelos estatutos (que estão em vias de serem publicados no boletim oficial) e que bem se podia desdobrar em duas Federações: Uma Federação Nacional dos Estudantes, cuja missão seria de representar os estudantes nacionais defender os seus interesses, pronunciar-se sobre a política educativa e da juventude, promovendo a discussão de temas de interesse estudantil entre outras;

Segundo, uma Federação Nacional do Desporto Universitário, cuja missão seria regulamentar e dirigir o desporto universitário nacional, representar o desporto universitário junto das organizações desportivas internacionais, mormente a FASU e a FISU, bem como assegurar a organização e participação competitiva das seleções nacionais universitárias nas competições internacionais.

O surgimento da Federação é reflexo da boa dinâmica do associativismo estudantil em Cabo Verde. A nível universitário a classe já possui todas as estruturas representativas: Associações de Estudantes, duas Ligas Universitárias, (em Santiago e em São Vicente) e uma Federação Nacional dos Estudantes (representando estudantes do ensino secundário e superior) e ainda o desporto universitário.

Isto vem mexer com a dinâmica estudantil, aumentando as expetativas dos estudantes sobre as estruturas representativas e ao mesmo tempo espera-se uma nova postura e engajamento das lideranças, e boa articulação entre as Associações de Estudantes, Ligas e a própria Federação, no que tange a organização, definição e calendarização das atividades pretendidas. Entanto é imprescindível que além de existirem, as estruturas representativas funcionem e funcionem bem, e estejam à altura dos anseios e desafios, de forma a que os estudantes se revejam nas suas ações, posturas, intervenções e participem de forma ativa nas atividades desenvolvidas.

Neste momento estamos mergulhados nos processos burocráticos com vista a publicação dos Estatutos no Boletim Oficial e trabalhando no dossier para a aquisição do Estatuto de Utilidade Publica e Utilidade Publica Desportiva. É isso que nos permitirá assinar o contrato programa com o Ministério do Desporto, para que possamos ter recursos financeiros suficientes que nos permita dinamizar o desporto universitário no arquipélago.

Posto isso é necessário aproximar a FNEDU dos estudantes em geral e das associações em particular. Temos uma agenda bem definida e brevemente podem esperar uma nova dinâmica da Federação. Junto de todas as Associações vamos inteirar dos anseios dos estudantes, de forma a termos uma atuação articulada e alinhada com as expetativas dos estudantes. De forma idêntica vamos dar início a nossa intervenção junto das escolas secundarias do país, entretanto nesta classe especifica, a nossa atuação será diferente.

No que tange ao desporto universitário é necessário que a FNEDU se aproxime e trabalhe em regime de união de esforços juntos das demais federações, que possuem experiência, na organização de competições nas suas respetivas modalidades. Estes são fundamentais para o sucesso da FNEDU que se apresenta como mais uma montra de oportunidades para os estudantes atletas. Juntos faremos o mapeamento de todos os estudantes/atletas la onde eles estiverem, para que possamos ter uma base de dados para o planeamento estratégico do Desporto Universitário e suporte de futuras decisões e intervenções.

A nossa afirmação passa pela implementação do plano de atividades aprovado em Assembleia Geral. Este é a nossa bússola, o nosso projeto, onde a nossa visão e o conhecimento profundo dos problemas da classe académica estão espelhadas.

No nosso plano de atividades estão as propostas concretas e ambiciosas. Nela estruturamos o nosso pensamento político na dupla vertente: uma pedagógica a outra o desporto universitário. Dela constam ainda propostas substanciais para todas as áreas de interesse estudantil, numa perspetiva ambiciosa, realizável e de visão de futuro, assente em ideias sólidas para a afirmação da FNEDU interna e externamente.

A FNEDU, assim como as LIGAS, são estruturas relativamente recentes e ainda podem existir áreas de sobreposição e algum conflito. O Tempo clarificará a relevância e as áreas onde cada um deve se focar, entretanto, em nenhum momento a existência destas deve ser colocado em causa. Até o momento as lideranças têm sido esclarecedoras, abertas ao diálogo e a novas linhas de pensamento e tem-se tentado unificar a atuação de forma a caminharmos na mesma direção. A comunidade estudantil não espera de nós outra posição senão esta, uma vez que o propósito ultimo é servir a comunidade académica.

É necessário tempo para que a FNEDU se afirme diante da sociedade civil e perante a comunidade universitária. Temos mais um ano e pouco de mandato, tempo suficiente para colocarmos a máquina funcionando a todo o vapor. Estamos abertos a novas ideias, sugestões e quem quiser dar o seu contributo a favor da comunidade académica através da FNEDU pode e deve entrar em contacto connosco, pois os objetivos só serão alcançados se cada um de nós dermos a nossa humilde e valiosa contribuição. Contamos com todos!!

Saudações académicas!!

Flávio Lima

Presidente do Conselho Diretivo e membro fundador da FNEDU.