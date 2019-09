Biosfera 1 e parceiros desenvolvem 2ª campanha de limpeza das praias de Norte de Baía a Praia Grande com incentivo para os participantes

24/09/2019 00:03 - Modificado em 24/09/2019 00:03

Na sequência da denúncia da “matança de tartarugas marinhas” por cães vadios, diversos parceiros públicos e privados, realizam no próximo sábado, 27 de setembro, sob o lema “São Vicente d’Costa Limpe” a segunda campanha de limpeza no litoral, abrangendo as praias de Norte de Baía a Praia Grande, onde se tem registado o maior número de casos do género.

O ataque de cães vadios às tartarugas marinhas em São Vicente, fez com que instituições da ilha, definissem um conjunto de estratégias para pôr cobro a esta situação, sendo que uma delas passa pela limpeza de algumas das praias mais afetadas.

Neste sentido, a Biosfera 1, juntamente com os parceiros, decidiram fortalecer a fiscalização e levar a cabo uma campanha de limpeza nas praias onde mais se tem registado ataques de cães a tartarugas. Com o intuito de retirar o máximo de lixo possível, pois o odor proveniente desse mesmo lixo é que atrai os cães, os parceiros avançam para a limpeza dessas praias.

A primeira campanha de limpeza foi realizada a 27 de agosto tendo-se retirado uma grande quantidade de lixo acumulado no litoral, campanha essa que contou com a participação de muitos voluntários.

Nesta senda, as mesmas instituições avançam para uma segunda campanha de limpeza, no próximo sábado, 27, e, com o intuito de levar mais pessoas a participar, a organização lançou um incentivo, onde os participantes podem concorrer a prémios que serão sorteados.

A população de tartarugas marinhas ‘Caretta caretta’ de Cabo Verde é a terceira maior do mundo, sendo apenas ultrapassada pelas populações na Florida (Estados Unidos) e em Omã (Golfo Pérsico).