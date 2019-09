Zé Luís na liderança partilhada dos marcadores do campeonato português

O internacional cabo-verdiano Zé Luís fez o seu sexto golo na primeira liga portuguesa, neste domingo, igualando assim o benfiquista Pizzi como melhor marcador do campeonato, com seis tentos apontados. A imprensa portuguesa destaca a “cabeçada letal” do avançado internacional cabo-verdiano que coloca o FC Porto na liderança em igualdade pontual com o SL Benfica.

O ponta-de-lança do Futebol Clube do Porto marcou na vitória sobre a Santa Clara, por 2-0, em partida referente à sexta jornada.

“Zé Luís inaugura o marcador. Danilo recebe na área uma bola metida da direita, domina e assiste o companheiro para um remate forte, sem hipótese para Marco” escreve o jornal O Jogo.

Já o jornal ABola, escreve que “Após um bom trabalho individual, Danilo descobriu Zé Luís na área e o cabo-verdiano cabeceou para o fundo das redes açorianas”.

Ao longo de 2018/19, Zé Luís apontou 14 golos em 36 jogos ao serviço do Spartak de Moscovo (Rússia) tendo sido uma das grandes figuras da equipa.

Natural da ilha do Fogo, o jogador, que em Cabo Verde representou a Académica do Fogo, conta com 17 internacionalizações e dois golos marcados pela seleção.