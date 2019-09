Laginha recebe evento em prol da preservação ambiental intitulado “Beach City Life”

23/09/2019 13:26 - Modificado em 23/09/2019 13:26

No próximo dia 05 de outubro, acontece em São Vicente, na praia da Laginha, o evento “Beach City Life”, promovido pela OMNIA, o evento musical que contará com a presença do cantor português, Jae V e de dois artistas nacionais, Khaly Angel e outro nome surpresa.

O evento que aposta numa causa social, pretende, em parceria com a Biosfera, fazer a consciencialização e preservação ambiental. Desta forma a empresa de organização de eventos alia-se a esta causa mundial, que é a proteção e preservação ambiental.

De acordo com a organização, conforme a Biosfera, no último sábado de cada mês, vai haver uma campanha de limpeza nas praias e que a OMNIA, vai arcar com todos os custos de alimentação e deslocação e outras partes logísticas das próximas campanhas de limpeza que estiverem a organizar. E ainda fornecer alguma mão-de-obra.

Para o promotor de eventos, Mário Aguiar, a OMNIA em todos os seus eventos tem vindo a trabalhar com causas sociais. “Sempre trabalhamos com as Aldeias SOS, mas devido a transferência das crianças para a cidade da Praia, optamos por abraçar esta causa diretamente”, explica Aguiar adiantando ainda que a escolha da Praia da Laginha enquadra-se bem no projecto, que como é do conhecimento público tem sido alvo de uma megacampanha em prol da protecção ambiental do local.

A organização do evento ainda comentou sobre as suas expectativas para o evento. “O principal é consciencializar sobre a importância de cuidar do nosso meio ambiente”, afirma Mário Aguiar que conta ter no espaço fechado cerca de 1.500 a 2.000 pessoas.

Questionado também como é que o evento irá se posicionar para fazer com que a mensagem passe, Aguiar diz que, primeiramente a ideia é abolir de forma permanente as palhinhas dos eventos da OMNIA e ainda, fazer com que os presentes usem um copo durante todo o evento.

“Teremos um copo personalizado para cada pessoa de forma a ser estimado pelo pessoal e fazer, com que fiquem com ele até ao final da festa”.

E ainda conta com os artistas que se identificaram com o projecto. “Primeiro de tudo é sensibilizá-los para que possam sensibilizar o público, dando assim o seu contributo e por outro lado, o público estará mais aberto a receber a mensagem do artista, que nalguns aspetos tem um valor acrescido”.

Sobre o artista Jae V, diz que é um artista que tem boa aceitação do público cabo-verdiano e que prontamente se mostrou disponível para se aliar a esta causa ambiental.

OMNIA, que significa “tudo” em latim, é uma empresa de eventos que segundo o seu promotor lida com qualquer tipo de evento. E tem como objetivos crescer cada vez mais até se “tornar uma referência nacional”.