Expo Moda & Cultura de Cabo Verde será uma ferramenta importante para mostrar e valorizar vários talentos cabo-verdianos

23/09/2019 12:38 - Modificado em 23/09/2019 12:39

O mais novo evento de cultura e moda, Expo Moda & Cultura Cabo Verde, realiza-se em Mindelo nos próximos dias 27, 28 e 29 de setembro. A sua implementação será uma ferramenta importante para mostrar e valorizar vários talentos de Cabo Verde, dispersos por toda a África e Europa.

De acordo com a organização do evento, trata-se de uma feira onde, durante três dias, a moda se mistura com as várias vertentes da cultura cabo-verdiana como a música, a dança e a gastronomia. Durante o evento serão realizados workshops, palestras, desfiles de moda e sessões fotográficas ao vivo.

“Este conceito que já foi implementado nas principais capitais de moda no mundo, como Milão e Nova Iorque e Lisboa, chega agora à cidade do Mindelo” garante Kevin Sousa, responsável do evento que visa dar oportunidade aos jovens que estão a iniciar-se na carreira, quer no mundo da moda, da música ou da dança.

“Este projeto surge da necessidade de elevar a capacidade criativa e a apresentação de arte multifacetada e intercultural em diferentes valências”. E que conta com pessoas que se destacam por sua beleza e criatividade, na moda, vêm ganhando espaço. “Há uma nova geração de estilistas prontos para ‘pegar fogo’ com suas criações mais populares”.

Portanto, conforme a organização, talentos cheios de desejo de impressionar com sua criatividade, demonstrando pela sua persistência e imaginação, através da combinação de cores, cortes, os mais variados tecidos e a criatividade, já que a moda africana também está pronta para conquistar o seu espaço.

A EXPO decorrerá, durante três dias, na Universidade do Mindelo. “No coração de São Vicente, porque tem uma atmosfera única e cativante. Numa cidade bonita, histórica e cosmopolita, um local de inspiração com um povo caloroso e que a nível logístico atende a todas as características necessárias e adequadas”.

Na Expo Moda & Cultura de Cabo Verde acontecerá em três dias, desfiles, cores, música e ritmo que inspirarão os modelos e estilistas a transmitir a beleza e a tradição do continente africano fundido com as tendências mais atuais.

E, segundo, Kevin Sousa, a decoração original de todo o espaço favorecerá os elementos naturais e tradicionais criando um ambiente de receção harmonioso e agradável, que combina em si a cor da tradição e o calor das novas tendências: moda informal e cerimonial.

Nos dias do evento serão realizados, em colaboração com profissionais locais e estrangeiros, diversos workshops relacionados a moda, história, gastronomia, marketing digital e redes sociais, encontros sociais, entre outros.