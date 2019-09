Onze projectos seleccionados no Edital REPIKA – URDI 2019

Os projectos são: Blimund, Lix Solá, Melodia, Pauta de Aromas, Ná mininu Ná, Nha Nádia, Onj da Guarda, Panu, Réplica d’Tambor, Tempo d’in Poeta e Tereru.

De acordo com o Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, sob a tutela do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, estes projetos de design passam agora à 4ª fase, a de execução dos protótipos, sendo a produção acompanhada pelos autores dos mesmos ao longo das próximas semanas.

A 5ª fase será a integração destas peças produzidas no III Salão _ Created in Cabo Verde que irá inaugurar na URDI 2019, no Mindelo.

Segundo a organização, contabilizou-se uma participação de maior representatividade quanto à proveniência das ilhas do arquipélago, contando com uma proveniência muito forte de São Vicente, mas também com projetos do Maio, da Brava e de Santiago.

“Este ano, atingiu-se a igualdade na participação quanto ao género, e a maioria dos participantes foram artesãos, depois arquitectos e designers, e ainda por artistas, professores, e finalmente estudantes que individual e colectivamente concorreram”.

O júri, constituído pelo Diretor do CNAD, Irlando Ferreira, o Designer David Monteiro, os Arquitetos Eloisa Ramos e Moreno Castellano, a Designer Joana Campante e a Professora de Música Margarida Martins, reuniu-se no passado dia 18 de setembro e selecionou onze projetos para, juntamente com os autores convidados, integrarem o Salão _ Created in Cabo Verde.