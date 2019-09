Campanha de sensibilização e Informação em S. Vicente e Santo Antão sobre Turismo Acessível e Inclusivo

Dois técnicos do ACCEDERE e da Federação Cabo-verdiana de Associações de Pessoas com Deficiência (FECAD) chegam a São Vicente e Santo Antão para mais uma campanha de Sensibilização e Informação, depois de terem sido efetuadas nas ilhas de Santiago, da Boa Vista e do Sal, no âmbito do projecto ACCEDERE.

Estes técnicos, conforme foi apurado, vão estar em Mindelo no dia 23 e 24 de setembro para se encontrarem com as forças vivas da ilha. Seguem depois para Ribeira Grande (25 de setembro), Paul (26) e Porto Novo (27).

Estas acções pretendem abarcar o maior número de cidadãos tendo por grupo alvo operadores turísticos e profissionais da hotelaria, restauração e turismo. Espera-se que estes técnicos saiam do encontro informados e sensibilizados sobre Turismo Acessível e Inclusivo.

Esta atividade enquadra-se no projecto “Acesso à Cultura em Cabo Verde e Desenvolvimento Turístico e de Representação das Pessoas com Deficiência” – ACCEDERE, financiado pela União Europeia no valor de 39 milhões de escudos.

O Projecto Accedere foi elaborado e executado pela FECAD em parceria com instituições portuguesas como a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) e a Associação dos Académicos, Investigadores e Profissionais Especialistas em Políticas Públicas (IGOP).

O Accedere tem por objectivo tornar o património cultural de Cabo Verde acessível às pessoas com deficiência, promovendo o turismo acessível e inclusivo no intuito de criar oportunidades no mercado do trabalho. O projecto capacita as organizações da sociedade civil para a advocacy junto dos decisores políticos e para o desenvolvimento de programas de formação.