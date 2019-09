Grupo “Eskedinha” organiza torneio de futsal para angariar materiais escolares

O grupo Desportivo e Recreativo Eskedinha, organiza a partir desta segunda-feira, até 01 de outubro, um torneio de futsal, no polivalente de Cruz João Évora, para angariar materiais escolares para auxiliar crianças de famílias carenciadas.

Em entrevista ao NN, o presidente do grupo “Eskedinha”, Frederikson Francês, explicou que a perspetiva é sempre tentar melhorar e que por isto, esta 5ª edição será especial, porque este ano o torneio é realizado juntamente com parceiros que vão ajudar a entregar todos os kits, que são cerca de 300, já prontos em mochilas.

Conforme, Frederikson Francês, esta edição conta com uma dinâmica diferente adotada pelo grupo, no sentido de levar mais pessoas para o recinto desportivo, com objetivo de ter mais apoios. Com isto, o grupo determinou que a entrada será feita de forma gratuita, para as pessoas que quiserem ajudar com kits escolares.

No entanto, aponta que a papelaria Terra Nova, vai ter disponíveis materiais escolares na porta do polivalente, para quem quiser requisitar e contribuir para apoiar nesta causa. Uma causa que como diz o presidente do grupo, está a cativar cada vez mais parceiros, porque já viram que o grupo está empenhado seriamente nesta causa social. “Estamos trabalhando com seriedade e com responsabilidade” elucida.

Mesmo com o início das aulas para esta segunda-feira, 23, Frederikson, diz que este torneio está sendo realizado numa boa altura, porque segundo o mesmo, depois da realização do torneio já vão poder ter em mãos, uma triagem das crianças mais necessitadas, que será feita nas duas escolas de Fonte Inês.

“Para além destas escolas, já temos muitos pais e encarregados de educação, que nos têm procurado para que possam obter ajuda. Nós também já temos crianças previamente identificadas” salientou, Frederikson. A mesma fonte conclui, assegurando que os jogos vão começar imperativamente às 19:00 e com término às 23:00, com a realização de três jogos diariamente.

Em masculino participam as equipas do Eskedinha, Shisha, Cruzeiros do Norte, Traz de Escola, Ponta D`Pom, Sossir, Marselha, Pelanca, Walt, Terra Nova, Lasbitchik e Caravela. O molde deste torneio determina a composição de três grupos de quatro equipas, sendo que os primeiros classificados de cada grupo, mais o melhor segundo classificado de todos eles, passam às meias-finais.

Já em femininos, o torneio conta com a participação das equipas do Falcões do Norte, Flux, Benz Táxi e Madeiralzinho. Neste todas as equipas jogam entre si, sendo finalistas as duas equipas que somarem o maior número de pontos.