Presidente do Cruzeiros do Norte faz balanço positivo do Torneio de Futsal Inter Zonas

23/09/2019 00:14 - Modificado em 23/09/2019 00:41

O torneio de futsal inter zonas, organizado pelo grupo Carnavalesco Cruzeiros do Norte, campeão do Carnaval 2019, serviu para angariar fundos e materiais escolares e que consagrou na noite de sábado, como campeões Ribeirinha (femininos) e Monte Sossego (masculinos), fez um balanço positivo da prova, que contou com a participação de quase todas as zonas da cidade.

A 6ª edição do Torneio Inter Zonas, uma organização do grupo carnavalesco, iniciou-se a 27 de agosto e teve o seu desfecho neste sábado, no polivalente de Cruz João Évora, onde a equipa da Ribeirinha em feminino venceu a prova após derrotar a formação do Alto São Nicolau por 1-0. No tocante a masculinos “Montsu” superiorizou-se à Bela Vista, terminando com uma vitória por 3-2.

Conforme o presidente do grupo, Jailson “Juff”, o balanço é positivo, porque tudo correu dentro do previsto, onde reinou o Fair-Play. “Nós queremos dar o nosso apoio em todas as frentes, não só na cultura. Não temos tido nenhum apoio, mas vamos fazendo a nossa parte” assegurou o presidente.

Sobre a parceria nesta edição com o Grupo Desportivo e Recreativo Eskadinha, que serviu para a angariação de materiais escolares, Juff esclarece que quiseram fazer a parte social, tendo em conta as muitas dificuldades existentes em Cruz João Évora, onde existem muitas pessoas que necessitam de apoios. “Conseguimos angariar materiais que serão uma mais-valia para as pessoas mais necessitadas. Por isso, a parceria com o grupo Eskadinha” foi muito boa e produtiva” vincou. No entanto, o presidente do Cruzeiros pede o apoio das entidades para ajudar e dar mais brilho ao torneio que considera já estar a um “nível muito alto”.

A nível dos campeões a melhor jogadora e marcadora da prova feminina, Aisha, da equipa de Ribeirinha, que foi a autora do golo solitário com que a sua equipa venceu Alto São Nicolau, expressou toda a felicidade pela conquista do título, e de levar para casa ainda duas distinções individuais.

Já em masculinos, Borracho capitão e jogador de “Montsu” que foi autor do golo decisivo que deu mais um título à sua zona, enalteceu que a sua equipa entra em todos os jogos para vencer, apesar das muitas dificuldades que encontraram ao longo da prova, devido a “muita qualidade das outras equipas”.

“Com respeito por todas as equipas, e lutando sempre até ao fim, conseguimos vencer com mérito mais uma edição do torneio, que tem valorizado e muito o futsal em São Vicente” concluiu o jogador que já leva no palmarés cinco conquistas nesta prova.

Para além das taças entregues às equipas vencedoras, foram ainda entregues medalhas aos 1º, 2º e 3º classificados. Também foram entregues troféus ao melhor marcador das duas categorias, revelação, jogador/a e melhor guarda-redes.