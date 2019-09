Atletismo: Cabo Verde domina provas de 17 e 27 quilómetros no Grande Trail de Serra D’Arga 2019

Os atletas cabo-verdianos da Emicela Team, Rui Almeida, Edena Lima e Wilson Cabral venceram neste domingo as provas de 17 e 27 quilómetros respectivamente, no Grande Trail Serra D´Arga 2018, em São Lourenço da Montaria, Portugal.

Rui Almeida fez a prova dos 17 quilómetros com o tempo de 01 hora 14 minutos e 03 segundos, enquanto António Cardoso ficou na segunda posição com o tempo de 01 hora 14 minutos e 07 segundos.

Já em femininos, também nos 17 quilómetros, a atleta Edena Lima, conseguiu o primeiro lugar do pódio com o tempo de 01 hora 40 minutos e 35 segundos, enquanto Crisólita Silva, quedou-se pelo terceiro lugar com o tempo de 01 hora 47 minutos e 23 segundos.

Por fim, na prova de 27 quilómetros, os atletas cabo-verdianos voltaram a dominar. Wilson Cabral com o tempo de 02 horas 17 minutos e 44 segundos, não deu margens de manobra para a concorrência. Outro cabo-verdiano que se destacou nesta prova foi Eliseu Fortes que se classificou na segunda posição, tendo feito o tempo de 02 horas 26 minutos e 03 segundos.

A equipa cabo-verdiana participou na prova com 15 atletas, Wilson Cabral, Karine e Tovy (Santa Catarina de Santiago), Edson (Tarrafal de Santiago), Ary, Crisólita e Ariana (São Vicente), Adilson (Boa Vista), Edmar (Santiago Sul), Eliseu Fortes e Edena Lima (Santo Antão) e ainda mais quatro atletas residentes em Portugal.

Participaram nesta 9ª edição do Grande Trail Serra D´Arga cerca de 2500 atletas oriundos de 22 países.