Igreja Adventista realiza campanha de limpeza em praias do Mindelo

22/09/2019 23:56 - Modificado em 22/09/2019 23:56

A Igreja Adventista do Mindelo realizou, este domingo, uma campanha de limpeza nas praias da Laginha, Praia d’Bote e Cova d’Inglesa, com foco na preservação do meio ambiente.

A campanha de limpeza promovida nestas praias bastante frequentadas nesta época do ano, segundo o pastor da Igreja Adventista do Mindelo, Olavo Santos, serve de exemplo para aquilo que deve ser a harmonia entre o homem e o meio ambiente.

A mesma fonte avançou que a campanha de limpeza levada a cabo, vem de encontro ao término das férias escolares, que são normalmente aproveitadas por muitos estudantes para frequentarem diariamente essas praias da cidade.

“Como cidadãos desta cidade, queremos dar a nossa contribuição porque deve haver uma harmonia entre o homem e o ambiente. Este é também um exemplo de boas práticas, no sentido de passar a mensagem para a população de que devemos cuidar das nossas praias e do meio ambiente” sustentou o Pastor, Olavo Santos.

A campanha de limpeza que arrancou na manhã deste domingo e ficou concluída na praia de Cova d’Inglesa.